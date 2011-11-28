Toyota представила серийную версию купе FT86

В Toyota все же решились сохранить эти две цифры: официально представленная серийная версия легкого заднеприводного купе все же получила знаменитый индекс 86. Цифры, унаследованные у знаменитого Toyota Corolla Levin AE86, намекают на идеологическую преемственность разных поколений хачироку,но вот будет ли Toyota GT 86 пользоваться такой же популярностью, покажет время. К слову, буквы GT получит европейская версия, а на родной рынок купе поступит только с цифровым индексом – Toyota 86.

Впрочем, судя по ажиотажу, сопровождавшему весь жизненный цикл затянувшегося проекта, производителю стоит открыть прием заказов – и о судьбе модели можно не беспокоиться. По официальной информации, купе станет самым компактным четырехместным спорткаром на рынке: 4240 мм в длину и 1285 мм в высоту, колесная база - 2570 мм.

Под капотом новинки, как и ожидалось, размещен двухлитровый оппозитник от Subaru с тойотовской технологией непосредственного впрыска, в атмосферном варианте развивающий 200 лошадиных сил при 7000 об/мин. Вместе с ним предлагается устанавливать 6-ступенчатую механику либо – опционально – 6-диапазонную АКПП. Самоблокирующийся дифференциал входит в базовое оснащение. Купе получило почти оптимальную развесовку по осям с небольшим креном на переднюю часть – 53:47.

Toyota GT 86 построена на новой платформе, подвеска которой состоит из стоек Макферсон спереди и двухрычажки сзади, а также оснащается 17-дюймовыми колесами (JDM-версия получит 18-дюймовые). Аскетичный салон снабдят крупным тахометром и большим экраном на центральной консоли. Стоимость модели в Европе прогнозируется на уровне 35 000 евро.