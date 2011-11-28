Ученые невероятно близки к нахождению внеземных цивилизаций
В последнее время обнаружено колоссальное количество планет за пределами Солнечной системы, которые теоретически могут иметь все необходимые условия для существования жизни. Одна из них - Глизе 581g - невероятно похожа на Землю по многим параметрам. Наличие атмосферы, жидкой воды и стабильного ландшафта делают ее идеальным пристанищем инопланетян.
У нас есть убедительные доказательства того, что эта планета может быть обитаемой заявил астрофизик Стивен Вогт из Университета Калифорнии.
Ученые из Калифорнийского университета вместе с коллегами из Института Карнеги в Вашингтоне целых 11 лет посвятили изучению планетарных систем, похожих на нашу. Данные собирались при помощи двух десятиметровых телескопов в обсерватории Кека на Гавайях. После этого все обнаруженные планеты рассматривались с точки зрения нескольких параметров, которые предложили специалисты из NASA и проекта по поиску внеземных цивилизаций SETI.
Они выделили два критерия - схожесть с Землей и обитаемость. В зависимости от степени выраженности ряда признаков каждая экзопланета или спутник получили свой числовой коэффициент. Так, коэффициент сходства с Землей (Earth Similarity Index) основывается на таких показателях, как масса, радиус, температура и степень удаленности от родительской звезды. А показатель обитаемости (Planetary Habitability Index) высчитывается в зависимости от характеристик поверхности, наличия энергии, химического состава среды и возможности планеты содержать жидкость.
В рейтинге десяти потенциально обитаемых планет Глизе 581g заняла второе место по схожести с Землей, набрав 0,89 балла (у Земли, занявшей первое, коэффициент равняется 1). Согласно исследованиям, она образована каменистыми породами, о чем свидетельствует ее масса. Кроме того, сила притяжения вполне достаточна для того, чтобы удерживать атмосферу. А последние данные показали, что на планете есть вода. Эти условия уже достаточны для того, чтобы какие-либо жизненные формы могли ее населять.
Поразительные выводы, к которым мы пришли, особенно важны в исследовательской перспективе. Даже сам факт того, что эту планету мы обнаружили сравнительно быстро и достаточно недалеко от нас, показывает, что таких планет может быть множество сообщил Стивен Вогт.
Напомним, что Глизе 581g находится в созвездии Весов, на расстоянии 20 световых лет, что примерно равно 198 млрд км от Земли. Вместе с шестью другими планетами она вращается вокруг звезды Глизе 581, которая на 30% меньше Солнца. Полный оборот планета делает за 37 дней, при этом одна ее сторона всегда находится в тени, а другая постоянно освещена. Ученые полагают, что жизнь может существовать на стыке этих двух областей. В отличие от своих соседок по планетарной системе, Глизе 581g находится в так называемой зоне Златовласки, то есть в пригодной для существования жизненных форм. Другие же расположены либо слишком близко к звезде, либо слишком от нее удалены.
Справедливости ради стоит отметить, что по параметру «обитаемости» на лидирующие позиции вышел Титан, спутник Сатурна, чьи углеводородные озера, по мнению астробиологов, представляют собой прекрасный бассейн для организмов. Второе место занял Марс, Европа, спутник Юпитера, заняла третью позицию, и лишь затем следуют три планеты из системы Глизе 581.