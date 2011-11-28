Ученые невероятно близки к нахождению внеземных цивилизаций

У нас есть убедительные доказательства того, что эта планета может быть обитаемой заявил астрофизик Стивен Вогт из Университета Калифорнии.

Ученые из Калифорнийского университета вместе с коллегами из Института Карнеги в Вашингтоне целых 11 лет посвятили изучению планетарных систем, похожих на нашу. Данные собирались при помощи двух десятиметровых телескопов в обсерватории Кека на Гавайях. После этого все обнаруженные планеты рассматривались с точки зрения нескольких параметров, которые предложили специалисты из NASA и проекта по поиску внеземных цивилизаций SETI.

Они выделили два критерия - схожесть с Землей и обитаемость. В зависимости от степени выраженности ряда признаков каждая экзопланета или спутник получили свой числовой коэффициент. Так, коэффициент сходства с Землей (Earth Similarity Index) основывается на таких показателях, как масса, радиус, температура и степень удаленности от родительской звезды. А показатель обитаемости (Planetary Habitability Index) высчитывается в зависимости от характеристик поверхности, наличия энергии, химического состава среды и возможности планеты содержать жидкость.

В рейтинге десяти потенциально обитаемых планет Глизе 581g заняла второе место по схожести с Землей, набрав 0,89 балла (у Земли, занявшей первое, коэффициент равняется 1). Согласно исследованиям, она образована каменистыми породами, о чем свидетельствует ее масса. Кроме того, сила притяжения вполне достаточна для того, чтобы удерживать атмосферу. А последние данные показали, что на планете есть вода. Эти условия уже достаточны для того, чтобы какие-либо жизненные формы могли ее населять.

Поразительные выводы, к которым мы пришли, особенно важны в исследовательской перспективе. Даже сам факт того, что эту планету мы обнаружили сравнительно быстро и достаточно недалеко от нас, показывает, что таких планет может быть множество сообщил Стивен Вогт.

Напомним, что Глизе 581g находится в созвездии Весов, на расстоянии 20 световых лет, что примерно равно 198 млрд км от Земли. Вместе с шестью другими планетами она вращается вокруг звезды Глизе 581, которая на 30% меньше Солнца. Полный оборот планета делает за 37 дней, при этом одна ее сторона всегда находится в тени, а другая постоянно освещена. Ученые полагают, что жизнь может существовать на стыке этих двух областей. В отличие от своих соседок по планетарной системе, Глизе 581g находится в так называемой зоне Златовласки, то есть в пригодной для существования жизненных форм. Другие же расположены либо слишком близко к звезде, либо слишком от нее удалены.