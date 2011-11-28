Ученые определили 13 способов продлить жизнь

1. Читайте вверх тормашками. Ставьте перед своим мозгом нетривиальные задачи, разгадывайте кроссворды, учите стихи. Исследования, проведённые в Великобритании, доказали: среди людей умственного труда смертность ниже... в 4 раза!

2. Добавляйте помидоры в бутерброды. Если в ежедневный рацион ввести немного томатов, риск сердечно-сосудистых заболеваний снизится аж на 30%, так как они богаты калием.

3. Не ссорьтесь с семьёй. Старайтесь регулярно общаться с родственниками. По мнению экспертов из Медицинской школы Гарварда, пребывание рядом с кровными родственниками нормализует давление, а также... помогает бороться c дурными привычками.

4. Женитесь. Как показали итальянские исследования, длившиеся в течение 20 лет, женатые мужчины живут на 3 года дольше, чем холостяки.

5. Избавьтесь от будильника. Особенно если он звонит громко, а также от чайника со свистком, таймера и прочих резких нарушителей тишины. Согласно японским исследованиям, внезапный громкий звук повышает риск сердечного приступа у людей с высоким кровяным давлением.

6. Ешьте хлебные корки. В них содержится в 8 раз больше противоракового антиоксиданта прониллизина, чем во всей буханке.

7. Игнорируйте общественное мнение. Согласно исследованиям немецких учёных, вы проживёте дольше, если не будете переживать о том, что про вас думают окружающие. Для смелых психологи рекомендуют такое экстремальное упражнение: в транспорте громко повторять название остановок вслед за водителем. Сначала вам будет неловко, а потом вы научитесь не обращать внимания на реакцию окружающих.

8. Заведите домашнего питомца. Как доказывают эксперименты учёных из разных стран, владельцы собак и кошек меньше подвержены стрессам, к тому же у них более низкое кровяное давление.

9. Полюбите шоколад. По данным исследования Гарвардской школы здравоохранения, люди, которые потребляют шоколад в умеренных количествах, живут дольше тех, кто любит конфеты. В чистом шоколаде содержатся химические вещества полифенолы, которые предотвращают развитие рака и сердечных заболеваний.

10. Учитесь. Начните изучать язык, овладейте игрой на музыкальном инструменте. Многие долгожители, переступившие 100-летний порог, говорят, что обязаны этим новому страстному увлечению, которое просто-напросто... отвлекло их от мыслей о смерти.

11. Слушайте классическую музыку. Как доказали исследования Оксфордского университета, Бетховен, например, снижает кровяное

давление и расслабляет мышцы.

12. Дружите с солнцем. Если вы избегаете его лучей, чтобы предохраниться от рака кожи, не забывайте принимать витамин D. Он

снижает риск диабета и помогает бороться с депрессией, которая, как известно, запускает механизмы многих смертельных заболеваний.