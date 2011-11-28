Выставка беспородных животных в Нижнем Тагиле прошла на «ура»: хозяев обрели более 50 питомцев

В очередной раз Городской дворец молодежи приютил в своих стенах бездомных животных. 27 ноября там состоялась выставка беспородных собак и кошек из приюта «Четыре с хвостиком». Организатором мероприятия выступила «Молодая Гвардия Единой России» в лице Марии Лисиной, которая, кстати, инициировала благотворительное мероприятие уже во второй раз. Во время прошлой выставки 9 октября 14 бездомных животных обрели хозяев.

На этот раз желающих взять себе домой питомца оказалось гораздо больше. Еще до торжественного открытия выставки 7 животных отправились домой к своим новым владельцам. И уже к середине мероприятия клетки опустели, поэтому организатором пришлось ехать в приют, чтобы привести еще больше кошек и собак. В итоге к закрытию выставки из дворца забрали более 50 животных.

Те посетители выставки, кто пока не решился завести питомца, могли оказать благотворительную помощь приюту. Так, организаторы собрали около 20 тысяч рублей, а также килограммы корма, наполнители для туалетов, шампуни и много других вещей, необходимых для ухода за животными.

Взять нового любимца себе домой мог любой желающий, достигший 21 года и имеющий при себе паспорт. Для того, чтобы у организаторов была возможность контролировать, насколько комфортно живется питомцу с новыми хозяевами, с последними заключался договор, включающий в себя пункт о том, что работники приюта могут в любой время прийти с проверкой.

Организаторы выставки выражают огромную благодарность спонсорам, предоставившим клетки и корм для животных, а также финансовую помощь: НТ МО ВПП «Единая Россия», ООО «Регион Сервис», официальному дистрибьютору бренда «Роял Канин» и гостинице для животных «Фауна». Также большую помощь оказали члены общественной организации «Первые» за помощь во время работы выставки. Кроме того, «спасибо» организаторы говорят всем неравнодушным тагильчанам, которые подарили дом бездомным животным или материально помогли приюту.

Для желающих оказать помощь просьба обращаться по телефону 8-912-27-27-921 к Марии.