«Жизнь в танце» проходит у осужденных колонии №6 в Нижнем Тагиле

Этот сложившийся творческий коллектив существует уже пять лет. За это время девушки по-настоящему овладели искусством танца, постоянно повышая уровень мастерства.

Концерт открыли ведущие ди-джеи А. Кобелева и Л. Гордеева, коллектив представил свои новые постановки «Мечта» и «Крамп». Как рассказывает Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области, зрители смотрели затаив дыхание на танец девушек, чувствовалась отличная подготовка и прекрасная пластика. Блистательно исполнялся любимый сотрудниками колонии и осужденными танец «Пауки», произведя как всегда настоящий фурор.

Основной состав студии «Импульс» И. Султанова, Е. Носова, Е. Ермакова, Ю. Сергеева, А. Конфетова, К. Смолянкина, Е. Исакова, Е. Конкина, К. Грудкова, А. Брусницына и другие – очень любят танцы. Как говорят участницы «Импульса», «танец - это часть их жизни, а жизнь продолжается». Все постановки творческого коллектива продумываются вместе с руководителем А. Кондрашовой. А красивые костюмы девушки шьют сами.

Студия «Импульс» своими танцами покорила сердца зрителей, никого не оставив равнодушными. Свой творческий отчёт танцевальная студия сдала на «отлично». Зрители уходили из зала с хорошим настроением, в ожидании следующей встречи, желая коллективу дальнейших творческих успехов.