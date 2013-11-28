Бесплатная реклама на TagilCity.ru - какая она бывает и как ее использовать эффективно?
28 ноября 2013, 12:15Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
24 ноября на встрече с молодыми предпринимателями TagilCity.ru рассказал о возможностях бесплатного продвижения на портале.
Сейчас презентация каждой такой возможности опубликована на портале и доступна для скачивания абсолютно всем желающим.
Поэтому предлагаем компаниям изучить презентацию и обязательно воспользоваться советами по применению этих способов на практике. Так вы сможете убедиться в эффективности даже бесплатной рекламы на TagilCity.ru!
Кстати, если у вас есть вопросы, как и что настроить и опубликовать, то можете смело звонить нам по телефону +7 (3435)499-334.
Кстати, найти презентацию теперь всегда можно в разделе Размещение рекламы в блоке Файлы для скачивания.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей