Екатеринбург проиграл Дубаю в борьбе за Экспо-2020

В последнем раунде Дубай набрал 116 голосов, тогда как Екатеринбург только 47. На первых этапах голосования из борьбы также последовательно выбыли бразильский Сан-Паулу и турецкий Измир.

Заявка Екатеринбурга предоставляла под Экспо территорию более 500 гектаров, что сделало бы ее второй по величине в истории мероприятия после Экспо-2010 в Шанхае. Объем средств, необходимых для проведения в Екатеринбурге всемирной Экспо-2020, должен был составить не менее 20 миллиардов долларов.