Екатеринбург проиграл Дубаю в борьбе за Экспо-2020
28 ноября 2013, 09:20ОбществоЕвгения
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Дубай завоевал право провести всемирную выставку Экспо в 2020 году, сообщает Agence France-Presse. В третьем туре голосования стран-членов Международного бюро выставок крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов сумел опередить российский Екатеринбург.
В последнем раунде Дубай набрал 116 голосов, тогда как Екатеринбург только 47. На первых этапах голосования из борьбы также последовательно выбыли бразильский Сан-Паулу и турецкий Измир.
Заявка Екатеринбурга предоставляла под Экспо территорию более 500 гектаров, что сделало бы ее второй по величине в истории мероприятия после Экспо-2010 в Шанхае. Объем средств, необходимых для проведения в Екатеринбурге всемирной Экспо-2020, должен был составить не менее 20 миллиардов долларов.
Целью проведения всемирной выставки Экспо является ознакомление с мировыми технологическими, научными, экономическими и культурными достижениями. Следующая универсальная выставка состоится в 2015 году в Милане.
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