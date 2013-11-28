Фристайл, фрирайд, «добрые бобры», ЛыжникиVsCноубордисты - TagilCity.ru пообщался с экспертами в преддверии горнолыжного сезона

Чтобы помочь новичкам и самим не плошать, TagilCity.ru пообщался с экспертами в области подготовки снаряжения, а именно Андреем Вавиловым (продавец-консультант из бордшопа WhitePark) и Александром Зиминым (менеджер торгового зала Триал-Спорт), а также Дмитрием Масленниковым (механик Триал-Спорт). А вот и интервью:

TagilCity.ru: Есть различие в снаряжении для новичка и профи?

WhitePark: По сноубордингу для новичков есть модели, которые позволяют быстрее кататься, меньше падать, прогрессировать и параллельно пробовать себя уже в направлениях. На начальных этапах доска позволит это делать. В экстремальном катании, таком как фрирайд, джиббинг и фристайл уже идут доски с особыми технологиями. У фрирайд-досок крепы смещены назад, а нос приподнятый, позволяет катать по целине. У таких досок на конце есть хвосты - это не декоративный элемент, они реально помогают. Для фристайла (трамплин, прыжки, слоупстайл) идут доски с различной жесткостью, там в составе карбон, такие сорта древесины, которые делают ее упругой, ведь фристайлеру нужно выпрыгивать с трамплина.

TagilCity.ru: На каком снаряжении будет проще новичку, на профессиональном (и соответственно более дорогом) или можно обойтись снаряжением попроще? Если купить более экономичный вариант, не придется через год-два, когда мастерство повысится, покупать более «крутое» снаряжение?

Триал-Спорт: Быстрее освоить технику катания будет на снаряжении для начинающих, но с ростом навыков будет нужен комплект на уровни выше. Для таких случаев существует снаряжение с характеристиками среднего уровня. Например, в нашем магазине, комплект среднего уровня для сноубординга стоит 16,864 рублей.

WhitePark: Можно учиться и с профессионального, но оно более требовательно к мастерству человека.

Слева WhitePark, справа Триал-Спорт.

Бренды и не только

TagilCity.ru: Можно ли снаряжение собирать от разных производителей, в смысле доску от одного бренда, крепление от другого, ботинки вообще от третьего - не скажется ли это отрицательно на итоговом результате, могут они не подойти друг у другу, или все детали универсальны?

Триал-Спорт: Собрать можно, скажу больше, большинство так и делает. Но есть и исключения.

WhitePark: Можно собрать, но есть некоторые компании, у которых свои фишечки. Например, у Burton система крепления канальная, уникальная, но в этом есть преимущество, потому идет максимальная отдача от правильного использования. А так можно собирать, нужна только профессиональная консультация.

TagilCity.ru: А можно по марке определить, в каком стиле катается владелец? Ну например, для такого-то стиля все берут DC, а для этого Burton идеально будет…

Триал-Спорт: Нет, марка на стиль катания никак не влияет. Каждый производитель, как правило, имеет большую линейку снаряжения на любой стиль катания.

WhitePark: Это можно определить по некоторым моделям, иногда сразу видно в каком стиле катается. А вот если нужно понять, кто перед тобой лыжник или бордист, это вообще легко. Например, человек спрашивает: «А у вас все куртки мешковатые?»,- сразу понятно, что лыжник, потому что они любят приталенное, коротенькое.

TagilCity.ru: А вы сами какие бренды предпочитаете?

Триал-Спорт: Nitro, Ride, K2.

WhitePark: Burton - мой стиль.

TagilCity.ru: Может быть такое, что продавцу-консультанту нравится одна марка, и он только ее всем и продает, или наоборот прячет, чтобы никому не досталась?

WhitePark: Вполне может быть (смеется), но у нас магазин такой, что если что-то увидел и понравилось, то надо брать, потому что все в очень ограниченном количестве. Мы привозим то, что бы сами купили, то есть не получится, что из-за соседнего угла тебе навстречу идут еще четверо в таких же курточках.

Триал-Спорт: Любимые марки есть, но подбор снаряжения осуществляется только на основании потребностей покупателя.

Фото из бордшопа WhitePark

Фото магазина Триал-Спорт

TagilCity.ru: Какая сумма считается нормальной, чтобы собрать снаряжение с нуля? Что нужно будет приобрести?

Триал-Спорт: Все зависит от уровня выбираемого снаряжения.

WhitePark: Минимум будет такой: сам сноуборд - от 7500 рублей, крепления - 6500 рублей, ботинки - от 5500 рублей, то есть примерно 20 тысяч рублей за комплект. Это тот предел, который нормален, то, что ниже, рассматривать вряд ли стоит, потому что где убывает цена, там убывает и качество. Дальше одежда: обязательно термобелье - комплект 3000 рублей, плюс штаны/куртка - 13-14 тысяч рублей. Объясню такую стоимость: материал технологичный, легкий, удерживает тепло. Это важно, греете вы себя сами, а одежда должна удерживать тепло, избавлять от лишнего, чтобы не вспотеть и не замерзнуть, и защищать от ветра, осадков. Пух у нас не нужен, он годится для катания только на Аляске, в суровых условиях, где низкие температуры, сильные ветра. Он больше пригодится, если что-то произойдет, и нужно будет ждать подмоги. У нас цивилизованное место, поэтому нужно максимум комфорта. Обязательно нужен шлем, у нас они от 3000 рублей, и это минимальная стоимость, которую стоит рассматривать. Но это техника безопасности, которая написана кровью.

Если говорить о подборе, и остро стоит материальный вопрос, например, на чем лучше сэкономить - нельзя экономить на ботинках, потому что это то, с чем непосредственно контактирует тело. Доска - это расходник. И если доска роскошная, лакированная, а ботинки, грубо говоря, скотчем примотаны, а вместо ботинок вообще валенки, то человек просто плохо проведет время. Ботинок правильно подбирается впритык, есть термоноски, и как бы вы не любили бабушку, надевать ее вязаные носки нельзя, потому что шерсть и хлопок быстро намокают, а термоносок продолжает водоотвод от тела.

TagilCity.ru: Какую информацию можно узнать из ценника кроме собственно цены?

Триал-Спорт: Из правильно оформленного ценника можно узнать бренд, модель, а также страну бренда и страну-производителя. На большинстве ценников имеются сведения о размерах/ростовках.

WhitePark: Можно еще найти информацию про прогиб, жесткость, направленная доска или нет. Прогиб, наиболее дружелюбный новичкам - обратный (или «банан») или плоская доска вообще без прогиба. Это позволит не «ловить канта», и успешно попробовать небольшой трамплин. Жесткость по десятибалльной лучше от 3 до 5. Жесткость нужна, чтобы выпрыгивать с трамплина.

TagilCity.ru, вопрос от анонимного пользователя: Из каких материалов изготавливают борды? Это указывается на ценниках? Мне надо, чтобы минимум сезона 3-4 продержалось.

Триал-Спорт: Информация о составе указывается на аннотациях, но не на ценнике. Материалы используются различные, все зависит от назначения и уровня. В Вашем случае советую обратить внимание на доски фирмы Nitro, Ride, K2.

WhitePark: В основном осина, тополь, и часто используют бамбук, чтобы доска была гибкой. А доска может прослужить и 10 сезонов, просто за ней нужно ухаживать.

Фото бордшопа WhitePark

Фото магазина Триал-Спорт

TagilCity.ru: Если надо сэкономить, когда лучше покупать снаряжение, когда больше возможность попасть под акции и скидки?

WhitePark: У нас есть бонусная система, с каждой покупки начисляются бонусы, которыми потом можно за что-то расплатиться.

Триал-Спорт: Самая большая скидка в конце сезона, но по опыту скажу, что до конца сезона «доживает» малое количество начального ассортимента. Но сеть магазинов Триал-Спорт и в течение всего сезона радует скидками и акциями. Например, вот такими:

TagilCity.ru: Что обязательно нужно приобрести бордисту или лыжнику для ухода за снаряжением?

Триал-Спорт: Для ухода достаточно насухо протирать и хранить в чехле, подальше от отопительных приборов. Периодически нужно точит канты и обрабатывать скользяк парафином, что проще сделать, отнеся лыжи/сноуборд в мастерскую. Ну а если хотите заняться профессиональной обработкой сами, то Вам понадобятся оверкант и канторез - для ухода за кантами. Смывка, микофибаи, утюг, парафин, скебок и три вида щеток (металлическая, нейлоновая и из конского волоса).

TagilCity.ru: Как часто нужно отдавать на профилактику снаряжение, и можно ли это делать самому?

WhitePark: У нас можно оставить на летнюю консервацию, потому что нельзя хранить на балконе, в гараже, лучше под кровать убрать. Осенью натирается парафин, сразу готовятся и канты, кстати, опытные райдеры подбирают парафин под погоду, но это не так обязательно. Можем сделать спиливание кромки задней и передней, чтобы не расслаивалось дерево. Можно шлифануть скользяк, в некоторых случаях можно и починить, но иногда, конечно, приходят с «трупом» на руках, и мы просто показываем человеку, сколько всего нового появилось.

Триал-Спорт: Все зависит от того, насколько часто вы катаетесь. Можно уход осуществлять самостоятельно. Его лучше делать в хорошо проветриваемом помещении и иметь набор инструментов. Доверив снаряжение мастеру, можете быть уверены, что работа осуществляется профессиональным инструментом и умелыми руками. Ну а если оценить состояние снаряжения самостоятельно Вы не можете, то принеся ее к нам в магазин, Вы можете получить консультацию по этому поводу абсолютно бесплатно.

TagilCity.ru: Нужна ли защита? Что конкретно?

Триал-Спорт: Если вы заботитесь о своем здоровье, то защита нужна, без вопросов. Самый главный элемент защиты - это шлем. Остальное зависит от Ваших предпочтений.

TagilCity.ru: Подскажите как правильно падать и как облегчить боль в голове, есть ли у вас в продаже шлемы и как правильно его подобрать, не испортив прическу?

Триал-Спорт: Лучше вообще не падать (смеется). Ну, а если уж «посчастливилось», то сгруппироваться будет лучшим вариантом. Шлема в продаже есть, а подбираются они исключительно индивидуально.

WhitePark: Про прическу, кстати, актуальная тема. К нам пришли с ребенком, покупали шлем, не подошел - оказалось, там косы. Шлем должен плотно прилегать, поэтому никаких заколок, бантов, дредов, а чтобы ничего не разлеталось - есть специальная шапка, которая оставляет открытыми только глаза.

Фото бордшопа WhitePark

Фото магазина Триал-Спорт

TagilCity.ru: Проводятся ли у вас какие-то мастер-классы по катанию, даете ли вы советы новичкам?

Триал-Спорт: Советы даем. А обучение осуществляется непосредственно на горнолыжных комплексах, инструкторами.

WhitePark: У нас есть проект, мы ввели рубрику в контакте, и там сделали не столько акцент на продукции нашего магазина, сколько с использованием этой продукции рассказываем, как правильно одеваться, что делать. С прошлого года снимаем, и самим весело, и окружающим понравилось.

TagilCity.ru: Обучаете ли катанию и сколько это стоит? Как определить для конкретного человека что подходит больше - лыжи или доска?

Триал-Спорт: Обучают непосредственно инструкторы на самих ГЛК. Ну а определиться с тем, что подходит Вам больше, проще просто попробовав.

WhitePark: Ну мы всех в свою секту приглашаем (прим.ред.: в сноубордисты), на лыжах все-таки опаснее кататься, есть примеры и не самые приятные. Почему в Европе много лыжников - у них много высоких гор, а у нас только пару раз встал в стойку и все, уже внизу. А сноуборд - это зрелищность, фристайл, для удовольствия, это фрирайд, где до тебя никто не катался. Но опять же у кого как, на вкус и цвет у всех фломастеры разные.

TagilCity.ru: Что считаете еще необходимым добавить, о чем еще стоит рассказать пользователям?

WhitePark: Можно добавить про чехлы, они для транспортировки удобны, у многих в машинах очень дорогая обивка, чехол как раз защитит. Ну а тем, кто любит добираться до места на самолетах/вертолетах есть чехлы с колесиками, туда и ботинки можно сложить, и в аэропорте будет удобно.

TagilCity.ru: Пожелайте что-нибудь всем катающим в новом сезоне.

Триал-Спорт: Пухлого Вам снега. И всем бобра добра.

WhitePark: Уважать друг друга, не лезть под лыжников, самим лыжников не давить, кататься в защите, помогать начинающим, не доставать глупыми вопросами умеющих (смеется).