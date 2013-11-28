К 2017 году россиян выселят из аварийного жилья

В целях обеспечения равномерности реализации мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда определяется объём субсидий, направляемых на увеличение лимитов финансовой поддержки субъектов Российской Федерации за счёт средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2014-2016 годах, в размере 27 906 109 тысяч рублей ежегодно сказано в заявлении пресс-службы кабинета министров.