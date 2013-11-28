К 2017 году россиян выселят из аварийного жилья
28 ноября 2013, 09:00ОбществоЕвгения
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому, россиян, проживающих в домах с аварийным состоянием, переселят в другие места. Срок реализации программы – до 2017 года.
На данные нужды из бюджета будет выделено порядка 127 млрд рублей.
В целях обеспечения равномерности реализации мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда определяется объём субсидий, направляемых на увеличение лимитов финансовой поддержки субъектов Российской Федерации за счёт средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2014-2016 годах, в размере 27 906 109 тысяч рублей ежегодно сказано в заявлении пресс-службы кабинета министров.
Помимо этого, фонд содействия реформированию ЖКХ будет подвергаться постоянной проверке со стороны властей, которые возьмут под свой контроль процесс расселения россиян из ветхого жилья.
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