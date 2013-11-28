Компания ПРОМКО вступила в Российско-Германскую Внешнеторговую палату (ВТП)

Заявление о вступлении компании в ВТП было рассмотрено на заседании Правления палаты 15 ноября и сразу одобрено, так как ПРОМКО имеет представительство в Германии, а также является официальным представителем SMS Elotherm в России.

Российско-германская Внешнеторговая палата представляет интересы всех действующих в России немецких компаний и всех действующих российских фирм на территории Германии. В ее состав входит более 800 организаций обеих стран.

ВТП содействует компаниям-членам в предоставлении актуальной информации об экономико-политической ситуации в Германии и России, поиске отраслевой информации, информирует об изменениях законодательства, оценивает проекты, находящиеся на ранней стадии развития.