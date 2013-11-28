На поддержку предпринимателей-ремесленников области в декабре направят еще 2 миллиона рублей

Субсидия для предпринимателей, занятых в сфере ремесел, народных промыслов, с/х и экологического туризма — это новый инструмент поддержки предпринимательства, впервые появившийся в 2013 году. Всего на данный вид субсидии в 2013 году областным фондом уже было направлено 7,6 миллионов рублей, таким образом, по итогам предстоящего отбора планируется выделить еще 2,3 миллиона рублей.

В рамках субсидии для предпринимателей, занятых в сфере ремесел, народных промыслов, с/х и экологического туризма каждый предприниматель может получить до 700 тысяч рублей.

Недавно в Положение о данной субсидии были внесены изменения - отменили квоты, которые были закреплены за ремесленниками и туризмом. Предприниматели-ремесленники, которые не получили субсидию во втором туре из-за превышения квоты, могут попробовать подать документы сейчас.

Заявки принимаются до 17 декабря включительно в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства по адресу: ул. Восточная, 7д. Вся информация доступна на сайте фонда или по телефону +7(343) 351-70-31 (доб. 130).