Сегодня в Нижнем Тагиле прошла акция «Засветись» (ФОТО)

Аварии в большинстве случаев происходят в темное время суток, и водители не успевают среагировать на пешехода. Чтобы избежать такой ситуации, пешеходам стоит включать в свою одежду светоотражающие элементы, другими словами, «засветиться».

Активисты встречали пешеходов на улице и повязывали им на руку светоотражающие ленты, как символ акции «Засветись». Инспекторы отделения пропаганды ОГИБДД проводили профилактическую беседу с пешеходами и водителями по соблюдению Правил дорожного движения, рассказывали людям об особенностях безопасного поведения при переходе проезжей части в осенне-зимний период. Добавим, пешеходам напомнили, что при переходе дороги необходимо учитывать такие факторы, как гололед, темное время суток, снегопад и сильный мороз.