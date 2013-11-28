Сергей Носов лично поблагодарил общественников Нижнего Тагила (ФОТО)

Вступительное слово на себя взял Глава города. Он отметил, что, несмотря на положительные и отрицательные факторы, старания общественников приносят свои плоды.

Я считаю, что ряд вопросов благодаря вашему участию и вашему вниманию решился на очень высоком уровне. Мы знаем, какое большое внимание Тагил уделял ремонту дорог. И не только вы, общественники, но и все горожане помогали в работе. Из окна смотрели и сигнализировали, что и как происходит. Это здорово и очень важно для нас. Потому что каждый сигнал имеет свое основание быть проверенным. Мы стараемся это выполнять, это трудно и тяжело – не хватает штатного расписания. Я считаю, что очень интересно взаимодействовать с вами, с народом для решения общественно важных вопросов отметил Сергей Константинович.

Действительно, можно сказать, что город переходит на новую стадию. Общество, жители города контролируют качество всего того, что происходит в муниципалитете. А этих мероприятий достаточно много – и ремонт дорог, и уборка мусора, и строительство новых зданий, реконструкция объектов. Но самым сложным вопросом, по мнению Сергея Носова, является взаимодействие со сферой ЖКХ.

Глава города намерен получать поддержку руководства страны, президента. Он отметил, что за прошедший год было очень много сделано. Было потрачено много сил и времени. Но без общественников было бы гораздо сложнее.

Еще многое предстоит сделать. В приоритетных планах мэра – установка освещения на улицах Тагила. «Как город выглядит, когда светло? Здорово». Сергей Константинович отметил, что на обновленной улице Индустриальной происходит много инцидентов. «Говорят, надо освещение – будет освещение! В проекте есть, чуть-чуть не успеваем». Всеобщее убеждение, делать дороги без освещения – неправильно. Три года потребуется на весь ремонт дорог – тех, которые уже давно не обслуживались.

Возвращаясь к теме общественников, Сергей Носов выслушал пожелания от членов комитета по поводу того, как должна быть выстроена работа. Алексей Владимирович Балыбердин, член комитета общественного контроля, озвучил основные аспекты взаимодействия и отчитался по мероприятиям комитета.

В первую очередь, члены комитета поблагодарили Главу за преображение города, за открытость и настойчивость. За время работы комитета активистами было проведено 30 рейдов по определению качества ремонта дорога. Осуществлялся и контроль транспорта – маршрутки, такси. Именно в этой сфере со стороны жителей было много нареканий. Проводились проверки и управляющих компаний, и торговых сетей.

Общественники также высказали свои опасения по поводу бюджета города. По их мнению, на будущий год предусмотрено гораздо меньшее финансирование. Так, от имени комитета было подготовлено письмо полпреду Игорю Холманских. Сергей Носов отметил, что разделяет это беспокойство. В нынешнем году было много программ, а выделенные на них ресурсы были получены после обращения тагильчан к президенту страны.

Программа не закончена, а только начата. Было бы неправильно использовать средства этого года, не продолжив работу в следующем. Нельзя проекты бросать незаконченными. Это нерационально! -- отметил Глава.

И в качестве приятного заключения озвучим имена тех общественных деятелей, которым Глава города лично вручил благодарственные письма и памятные подарки.