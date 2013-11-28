Управляющие компании Нижнего Тагила: будет ли решена вечная проблема?

После мониторинга не только выпущенных городским порталом TagilCity.ru публикаций, комментариев, но и российского опыта, стало ясно, что главная проблема – невыполнение своих обязательств. Круг вопросов широк – и капитальный ремонт, и обслуживание, и расчет платежей. В редакцию TagilCity.ru неоднократно обращались люди с общим девизом «жилконтора не справляется со своими обязанностями!».

Здесь важно знать, что у жилищно-коммунального хозяйства изначально трудное положение. В советский период на долю ЖКХ выпадало так называемое остаточное финансирование, что, конечно, привело к большому отставанию этой отрасли. Кризис экономики в целом нарастал одновременно с кризисом жилищно-коммунального хозяйства, которое потеряло даже те немногие средства, которые оно получало от государства, считают эксперты.

В настоящее время любой город, в частности Нижний Тагил, сталкивается со следующими проблемами: значительная доля морально и физически устаревших основных фондов; низкая платежеспособность большей части населения; бюрократизированное управление жилищным фондом и производственными процессами в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Особое внимание стоит уделить «низкой платежеспособности населения». Этот пункт сформулирован весьма мягко, поскольку известно, что в Нижнем Тагиле – огромное число обыкновенных неплательщиков. Из-за этого – огромные долги, счета компаний уходят в минус. Например, скандально известный подъезд по улице Нижняя Черепанова, публикация про который привлекла внимание главы администрации Ленинского района, на конкретном примере обозначил проблему. Дело в том, что одной из главных причин отсутствия финансирования конкретного подъезда является огромная задолженность, составляющая более 600 тысяч рублей. Реагировать на просьбы и жалобы жильцов становится крайне тяжело. А по словам руководителей, тагильских контор, от города не поступает ни копейки.

Конечно, важную роль в данном вопросе играет и этическая сторона – добросовестный и ответственный ли руководитель, исполнительная ли управляющая компания. В общем, тенденция такова – УК просто не в силах выполнять огромное количество задач, поскольку собрать деньги на это – нереально.

Об этом говорят и сами тагильчане. Так, накануне на портале TagilCity.ru был проведен опрос на тему «Довольны ли вы работой своей жилконторы?». Больше половины (53,1%) – просто не замечают их работы. И смысл здесь двоякий: либо управляющая компания настолько хорошо справляется, что жителей ничего не тревожит, и они не замечают работ, либо всё настолько запущено, что работы «над ошибками» попросту не ведутся. 37,5% выбрали вариант – «Нет, постоянно происходят проблемы разного рода». Регулярно тагильчане читают новости о новых коммунальных авариях на почве изношенности труб, причем и газовых, и водных. И всего лишь 9,4% выбрали вариант «Вполне доволен». Счастливчики!

Ужесточить контроль за ситуацией в ЖКХ нашего города мы планировали давно. Непростое положение в этой сфере обсуждалось еще в прошлом году. А сегодня речь идет о том, чтобы на базе собранной информации выработать план дальнейших действий в отношении недобросовестных УК. У нас, к сожалению, есть такие компании, которые даже запросы государственных контролирующих структур саботируют высказался по этому поводу Сергей Носов.