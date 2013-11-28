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В Нижнем Тагиле впервые за пять лет возрос показатель подростковой преступности
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле впервые за пять лет возрос показатель подростковой преступности

28 ноября 2013, 10:30Общество
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