В Нижнем Тагиле впервые за пять лет возрос показатель подростковой преступности

Ирина Гурина, начальник отделения по делам несовершеннолетних ММУ МВД России «Нижнетагильское», выступила перед коллегами с основным докладом. Выяснилось, что по итогам девяти месяцев 2013 года подростковая преступность в городе возросла на 9%. Кстати, это произошло впервые за последние пять лет, хотя с 2008 года уровень ее постоянно падал.

Интересно, что основной рост произошел в Ленинском районе, в то время как в Дзержинском и Тагилстроевском наблюдается снижение уровня подростковой преступности. 80% общего объема составляют правонарушения легкой и средней тяжести. Среди несовершеннолетних не было зарегистрировано случаев убийства и изнасилования.

На учете в отделении по делам несовершеннолетних находятся 710 подростков, 151 из них из неполных семей, 205 – из неблагополучных. К уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечены 73 тагильчанина, 1423 – были подвергнуты административному наказанию, 32 – лишены родительских прав. Самовольный уход из семьи в этом году совершили 211 подростков, а из государственных учреждений образования несовершеннолетние сбегали 166 раз.

О работе с несовершеннолетними рассказали начальник управления образования Игорь Юрлов и начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Дмитрий Язовских. Своим опытом профилактики подростковых правонарушений с участниками заседания поделилась директор МБОУ СОШ № 13 Лариса Шевелева. Здесь за 11 лет 300 учащихся прошли обучение в кадетских классах. Большинство из них были детьми из семей социального риска. И ни один не оказался на скамье подсудимых.

Сергей Константинович потребовал, учитывая опыт образовательных учреждений, представить ему до конца года новую реальную программу, наполненную конкретными мероприятиями по работе с трудными подростками.

Акцент должен быть сделан на работе с группой риска. Особое внимание необходимо уделить и укреплению межнациональных отношений подчеркнул Сергей Носов.