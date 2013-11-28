Выгода при покупке нового SEAT Leon до 65 000 рублей,*– только в Авто Плюс СЕАТ.

Приобрести новый SEAT Leonвы можете на особых условиях государственного кредитования от Фольсваген банка- всего за 5,9% годовых**.

Что такое немецкий расчет с испанской страстью?

Это горячие условия при покупке нового SEAT Leon.

Новый SEAT LEON объединил в себе все сильные стороны бренда SEAT.

Он оснащен самыми современными информационно-развлекательными системами, обладает мощными и технологичными двигателями, а также является лидером по использованным инновациям в своем классе!

Новый SEAT LEON буквально светится от технологий! Особенно мы гордимся тем, что новый SEAT Leon — это первый в своем классе автомобиль, имеющий полностью светодиодную оптику FULL LED. Эта инновационная технология не только придает SEAT Leon стильный узнаваемый вид, но и улучшает уровень безопасности автомобиля. Новый SEAT Leon также порадует Вас мощными турбированными двигателями TSI с коробкой DSG, мультимедийной системой нового поколения с навигацией и высококачественной Hi-Fi аудиосистемой и многим другим!

Ощутите свое выгодное преимущество: в рамках специального предложения «Выгода до 65 000 рублей» Вы получаете полностью светодиодную оптику бесплатно и дополнительную выгоду в виде скидки при приобретении нового SEAT Leon!

Записаться на тест-драйв вы можете по тел. (343) 232 93 93, либо на сайте http://seat-ekaterinburg.ru/test-drajv.

* Предложение ограничено. Действует до 31 декабря 2013 года при покупке нового SEAT Leon или SEAT LeonSportCoupe во всех комплектациях, кроме Classic. Включает предоставление бесплатно светодиодной оптики на сумму до 48 000 рублей, а также скидку до 2%. Не суммируется с другими акциями и пакетными предложениями. Подробности о наличии автомобилей на складе уточняйте у специалистов отдела продаж по тел.(343) 232 93 93.

**Ставка 5,9% годовых указана при первоначальном взносе от 15% стоимости автомобиля, распространяется на автомобили SEATLeon, Ibizaстоимостью до 750 000 рублей. Более подробную информацию вы можете узнать у специалистов отдела кредитования и страхования по тел. (343) 232 93 93.

АВТО ПЛЮС СЕАТ – официальный дилер SEAT

г. Екатеринбург, ул. Артинская, 23г