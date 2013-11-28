Жителей и гостей Нижнего Тагила ждут на эстафете Олимпийского огня: известно время основных мероприятий

Известно, что старт торжественным мероприятиям будет дан в 12.00. Церемония встречи факела и церемония открытия Эстафеты олимпийского огня состоится на комплексе трамплинов на горе Долгой. В 13.00 откроется официальная площадка общественного празднования у памятника металлургам Нижнего Тагила около Лисьей горы. Финальной площадкой торжеств по случаю пребывания в городе олимпийского огня станет мероприятие в Ледовом дворце спорта им. Сотникова ОАО НПК «Уралвагонзавод». Оно начнётся в 16.15.

Здесь запланированы выступления творческих коллективов и других исполнителей. Изюминкой мероприятия станет исполнение олимпийского танца «Сочи 2014». Песня и одноименный танец, по задумке организаторов, должны объединить флешмобом 2900 городов и населенных пунктов России. Кроме того, здесь пройдут развлекательные блоки партнёров эстафеты.

В 17.40 ожидается прибытие на финальное празднование факела, после чего состоится торжественная церемония зажжения городской чаши огня. Все зрители и болельщики, пришедшие на Эстафету олимпийского огня, получат флажки с символикой Олимпиады.

Напомним, что горожане и гости Нижнего Тагила 13 декабря могут увидеть огонь Олимпиады Сочи-2014 не только на вышеуказанных площадках, но и на всём протяжении маршрута эстафеты в Нижнем Тагиле.