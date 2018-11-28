53-летняя предпринимательница из Невьянска подозревается в невыплате 2 млн налогов
Сегодня, 06:00ОбществоФото: pixabay.com
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53-летняя индивидуальная предпринимательница из Невьянска подозревается в уклонении от выплаты налогов на сумму более двух миллионов рублей.
С 2014 по 2016 годы бизнесвумен занималась деятельностью по реализации продуктов питания, а также сдачей в аренду имущества. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области, подозреваемая намеренно скрыла доходы от своей деятельности, подавая декларацию в налоговый орган.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело, решается вопрос о возмещении причиненного ею ущерба.
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