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Административное дело возбуждено из-за нарушений закупки свердловской филармонией
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Административное дело возбуждено из-за нарушений закупки свердловской филармонией

Сегодня, 12:06ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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