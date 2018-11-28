Александры и Натальи в Свердловской области больше всех накопили долгов

Как сообщают судебные приставы, список неплательщиков по исполнительным листам возглавили Александры – около 70 000 человек, а среди женщин – Натальи – 36 000 человек.

Как пишут «Вечерние Ведомости», статистика, вероятно, связана с распространенностью имен, и никакой закономерности в ней нет. Однако всем свердловчанам рекомендуется проверить, нет ли у них задолженностей.