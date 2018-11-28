Александры и Натальи в Свердловской области больше всех накопили долгов
Сегодня, 12:14ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Свердловские судебные приставы назвали имена жителей региона, больше всех накопивших долгов.
Как сообщают судебные приставы, список неплательщиков по исполнительным листам возглавили Александры – около 70 000 человек, а среди женщин – Натальи – 36 000 человек.
Помимо них в лидерах оказались Иваны, Андреи, Дмитрии, Ольги и Татьяны.
Как пишут «Вечерние Ведомости», статистика, вероятно, связана с распространенностью имен, и никакой закономерности в ней нет. Однако всем свердловчанам рекомендуется проверить, нет ли у них задолженностей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей