Никита Михалков высказался об экспозиции Ельцин Центра в Екатеринбурге

Режиссер Никита Михалков на шоу Юрия Дудя высказался об экспозиции Ельцин Центра, заявив, что «там ложь во всем».

По мнению Михалкова в музее все представлено «подтасованным», а вся история страны – это «мерзость, грязь, подлость, кошмар и гнусь».

По словам режиссера, в представленном музеем истории нет «людей, которые делали страну», сообщает Е1.ru.