Никита Михалков высказался об экспозиции Ельцин Центра в Екатеринбурге
Сегодня, 14:11ОбществоФото: mil.ru
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Режиссер заявил, что экспозиция, представленная в музее Ельцин Центра, «лживая и поверхностная».
Сюжеты: Екатеринбург
Режиссер Никита Михалков на шоу Юрия Дудя высказался об экспозиции Ельцин Центра, заявив, что «там ложь во всем».
По мнению Михалкова в музее все представлено «подтасованным», а вся история страны – это «мерзость, грязь, подлость, кошмар и гнусь».
По словам режиссера, в представленном музеем истории нет «людей, которые делали страну», сообщает Е1.ru.
Ранее Михалков не раз обвинял создателей Центра в фальсификации исторических фактов.
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