Обыски ОБЭП и ФСБ прошли в сберегательном центре «Золотой векъ» в Нижнем Тагиле

Несколько тагильчан вложили финансы в компанию «Золотой векъ». Через некоторое время офисы в близлежащих городах начали закрываться. Жители стали переживать за свои сбережения и обратились в правоохранительные органы. Общая сумма вкладов тагильчан – от двухсот тысяч до одного миллиона рублей.