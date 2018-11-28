Обыски ОБЭП и ФСБ прошли в сберегательном центре «Золотой векъ» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:51ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
28 ноября в Нижнем Тагиле отдел экономической безопасности и противодействия коррупции провели обыски в помещениях фирмы «Золотой векъ», которая находится на проспекте Ленина, 36. Ранее документы компании проверяли сотрудники ФСБ. Обыск провели из-за неоднократных жалоб тагильчан.
Сюжеты: Нижний Тагил
Несколько тагильчан вложили финансы в компанию «Золотой векъ». Через некоторое время офисы в близлежащих городах начали закрываться. Жители стали переживать за свои сбережения и обратились в правоохранительные органы. Общая сумма вкладов тагильчан – от двухсот тысяч до одного миллиона рублей.
С 28 ноября нижнетагильский офис ссудо-сберегательного центра прекратил свою работу. Правоохранительные органы проводят проверку по факту нарушения со стороны фирмы, сообщает ИА «Между строк».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей