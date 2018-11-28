Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Подрядчик для «Эрмитаж-Урала» в Екатеринбурге найден с третьей попытки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
4878591

Подрядчик для «Эрмитаж-Урала» в Екатеринбурге найден с третьей попытки

Сегодня, 12:06ОбществоФото: Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга
Читайте
также
Будни в Нижнем Тагиле: джаз, Романовы и Сталкер
Закрыть налоговую, учить педагогов, делать движухи: что советуют мэру Нижнего Тагила?
Инклюзивность – первый гвоздь в крышку гроба российского образования
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина