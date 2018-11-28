Подрядчик для «Эрмитаж-Урала» в Екатеринбурге найден с третьей попытки
Сегодня, 12:06ОбществоФото: Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга
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Администрация Екатеринбурга официально заявила о том, что найден исполнитель для реализации проекта «Эрмитаж-Урал».
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27 ноября в пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что подрядчик, который займется строительством культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» найден. Подробности станут известны позже после публикации протоколов на официальном сайте администрации города.
Цена контракта составила 217, 2 млн рублей, сообщает ТАСС.
Напомним, накануне депутат Владимир Крицкий заявил, что стоимость строительства является заниженной, а администрация «толкает к банкротству» подрядчика.
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