Ребенок закидал снегом Вечный огонь на площади Славы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:43ОбществоАнна ГригорьеваФото: скриншот с камеры видеонаблюдения
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
24 ноября в Дзержинском районе Нижнего Тагила на площади Славы ребенок закидал снегом Вечный огонь, в результате чего его пламя погасло.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мальчик забросал снегом Вечный огонь, отчего тот потух. Мама ребенка в это время отвлеклась на телефон и не пресекла действия сына. После произошедшего семья покинула мемориал.
Действия ребенка попали на камеру наружного наблюдения. На данный момент личности ребенка и мамы устанавливаются специалистами.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
25 ноября огонь был восстановлен, сообщает администрация Дзержинского района Нижнего Тагила. Жителей Нижнего Тагила просят оказать содействие в поиске женщины и ее сына.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей