Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Рисовавшие геев и лесбиянок школьники из Екатеринбурга пообщаются с психологами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Hands 3457023 1920

Рисовавшие геев и лесбиянок школьники из Екатеринбурга пообщаются с психологами

Сегодня, 15:44ОбществоФото: pixabay.com
Читайте
также
Будни в Нижнем Тагиле: джаз, Романовы и Сталкер
Закрыть налоговую, учить педагогов, делать движухи: что советуют мэру Нижнего Тагила?
Инклюзивность – первый гвоздь в крышку гроба российского образования
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина