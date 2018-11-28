Рисовавшие геев и лесбиянок школьники из Екатеринбурга пообщаются с психологами

Мэрия Екатеринбурга направила психологов в школу №115, где школьники в рамках конкурса создавали плакаты на тему толерантности. Напомним, что на рисунках школьники изображали однополые пары, радугу и иные изображения на тему ЛГБТ и толерантности.

При этом в мэрии отметили, что дети рисовали тему дружбы, взаимопонимания, признания ценностей и взглядов других людей. Пропаганды гомосексуализма и нетрадиционных ценностей в работах не обнаружено.