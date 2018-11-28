Силовики изъяли из школы в Екатеринбурге рисунки с геями и лесбиянками
Сегодня, 19:58ОбществоФото: pxhere.com
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Сотрудники прокуратуры Екатеринбурга изъяли детские рисунки с выставки «Толерантный мир», на которых изображены геи и лесбиянки.
Сюжеты: Екатеринбург
Правоохранители изъяли 17 рисунков. Как пишет URA.RU, ссылаясь на собственный источник, с рисунков сняли копии для того, чтобы отправить их на экспертизу, которая определит присутствуют ли в работах детей признаки дискриминации по половому признаку и пропаганда гомосексуализма.
В пресс-службе прокуратуры отказались давать комментарии.
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