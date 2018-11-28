Свердловские чиновники из команды Росселя подозреваются в махинациях с недвижимостью
Сегодня, 14:13ОбществоФото: Rossel.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
ГУ МВД по Свердловской области и прокуратура проводят проверку в региональном правительстве. Мероприятия связаны со вскрывшимися фактами махинаций с недвижимостью в период нахождения у аппарата власти Эдуарда Росселя.
Полиция и прокуратура проводят проверку в правительстве Свердловской области в связи с махинациями с недвижимостью в период с 1996 по 2011 год. Отметим, именно в этот период руководство регионом осуществляла команда Эдуарда Росселя.
РБК пишет, что проверка начата по заявлению предпринимателя Сергея Капчука, который, якобы, вскрыл преступную схему получения элитной недвижимости экс-губернатором Росселем и его приближенными.
Капчук сообщает, что с 1996 года администрация Эдуарда Росселя передавала государственные квартиры в собственность чиновникам за сумму в 30% от их балансовой стоимости.
При этом отметим, что Капчук сам является фигурантом уголовного дела, связанного с махинациями с недвижимостью в Москве.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей