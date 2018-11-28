Свердловские чиновники из команды Росселя подозреваются в махинациях с недвижимостью

Полиция и прокуратура проводят проверку в правительстве Свердловской области в связи с махинациями с недвижимостью в период с 1996 по 2011 год. Отметим, именно в этот период руководство регионом осуществляла команда Эдуарда Росселя.

РБК пишет, что проверка начата по заявлению предпринимателя Сергея Капчука, который, якобы, вскрыл преступную схему получения элитной недвижимости экс-губернатором Росселем и его приближенными.

Капчук сообщает, что с 1996 года администрация Эдуарда Росселя передавала государственные квартиры в собственность чиновникам за сумму в 30% от их балансовой стоимости.