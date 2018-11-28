Свердловский прокурор получил награду за безупречную службу

Заместитель генпрокурора РФ Владимир Малиновский привёз из Москвы очередную награду для свердловского коллеги Сергея Охлопкова – нагрудный знак «За безупречную службу».

Как сообщает «Уралинформбюро», в 2015 году Охлопков был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Приказ о награждении подписал Президент Российской Федерации.