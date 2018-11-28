Свердловский прокурор получил награду за безупречную службу
Сегодня, 07:30ОбществоФото: prokuratura.ur.ru
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Главный прокурор Свердловской области Сергей Охлопков украсил фирменный китель ещё одной наградой. Нагрудный знак «За безупречную службу» был выдан по распоряжению генерального прокурора РФ Юрия Чайки.
Заместитель генпрокурора РФ Владимир Малиновский привёз из Москвы очередную награду для свердловского коллеги Сергея Охлопкова – нагрудный знак «За безупречную службу».
Как сообщает «Уралинформбюро», в 2015 году Охлопков был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Приказ о награждении подписал Президент Российской Федерации.
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