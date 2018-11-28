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Выделенная под ЭКСПО территория в Екатеринбурге будет частично застроена
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выделенная под ЭКСПО территория в Екатеринбурге будет частично застроена

Сегодня, 18:07ОбществоФото: TagilCity.ru
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