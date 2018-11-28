Выделенная под ЭКСПО территория в Екатеринбурге будет частично застроена
Сегодня, 18:07ОбществоФото: TagilCity.ru
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28 ноября на пресс-конференции мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что выделенная под ЭКСПО 2025 территория будет частично застроена. Другую площадь зарезервируют для возможности проведения выставки.
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Как заявил глава города, в данный момент ведутся переговоры о развитии площадки, выделенной для ЭКСПО.
Высокинский пояснил, что задача властей Екатеринбурга – осуществить застройку. В планах также создание нового проекта, который все-таки даст возможность проведения всемирной выставки.
В настоящий момент с федеральным центром обсуждают строительство образовательных площадок. Часть территории используют как лесопарковые зоны и задействуют в том случае, если выставка все-таки будет проходить в городе.
Дальнейшие планы по застройке земельного участка, выделенного для выставки, обсудят в рамках форума 100+ Forum Russia и на других мероприятиях, сообщает Urbc.ru.
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