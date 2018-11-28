Жизнь после приюта: депутаты Госдумы РФ предлагают возврат бродячих животных на улицу

Законопроект подразумевает метод ОСВВ, то есть отлов – стерилизация – вакцинация – возврат. По мнению чиновников, это позволит уйти от практики массового убийства животных и уменьшить финансовую нагрузку на субъекты РФ. Ведь ранее был установлен только один метод обращения с безнадзорными животными – их отлов и содержание. Для примера можно взять Свердловскую область. Редакция TagilCity.ru выяснила, что содержание одной бездомной собаки в приюте обходится казне до 11 тысяч рублей в месяц.

Также, по мнению депутатов, новый метод позволит уйти от практики живодерства, так как после истечения определенного срока отловленных животных приходится умерщвлять. Авторы законопроекта отмечают, что примение метода ОСВВ снизит популяцию бездомных животных, и при этом, как следствие, уменьшится количество случаев бешенства и агрессивного поведения.

Однако с таким мнением депутатов согласны не все. Некоторые эксперты считают, что выпуск в среду обитания должен быть дифференцированным, на улицу могут отпускаться только те животные, которые не причинят вред человеку. Также у экспертов возникают вопросы по поводу системы вакцинации.

Прививка от бешенства ставится один раз в год. Потом по какому списку мы будем их ловить и прививать от бешенства? То есть получается, что каждую собаку нужно будет искать по теплотрассам и снова прививать. В этом ОСВВ дает серьезный сбой,поделилась мнением с редакцией TagilCity.ru руководитель приюта «Четыре с хвостиком» Диана Гордеева.

Уменьшение агрессии животных тоже стоит под вопросом. Ведь после стерилизации и вакцинации стайный инстинкт животных не пропадет.

Агрессия по отношению к человеку, по отношению к другим животным никуда не денется. Борьба за еду, за территорию будет продолжаться, то есть они все равно являются потенциально опасными. Жители города также останутся в опасности,считает Диана Гордеева.

Также, по мнению Дианы Гордеевой, не уменьшится и популяция животных.

Количество животных не будет сокращаться, потому что люди будут продолжать выкидывать своих питомцев на улицу.

Предлагаемый метод ОСВВ, по мнению экспертов, действительно снизит расходы государства на содержание бездомных животных. Однако он не убережет жителей от нападений, угрозы заражения бешенством и другими заболеваниями.