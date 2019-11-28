Мать убитой Ксении Каторгиной рассказала, что сделает с машиной дочери
Сегодня следователи допросили мать Ксении Каторгиной, убитой в октябре в Екатеринбурге. Она рассказала журналистам, как распорядится машиной дочери, пишет Е1.
Мать убитой девушки рассказала, что следователей интересовала личность ее дочери. Женщину не посвятили в то, как продвигается расследование, поскольку эта информация считается тайной следствия. Известно, что по делу было проведено несколько экспертиз. Автомобиль свердловчанки является вещдоком и его еще обследуют. Мать Ксении рассказала, что после того, как машину вернут, она будет продана. Деньги от продажи машины она намерена потратить на ремонт квартиры Ксении или отложить до совершеннолетия дочери убитой.
Адвокат Дмитрий Панов также пояснил, что недавно страховая компания закрыла вопрос с ипотекой. Напомним, что Игорь Алтушкин погасил ипотеку, которую выплачивала Ксения за свою квартиру.
Ксения Каторгина пропала 10 октября 2019 года, когда отправилась продавать машину. Деньги от продажи авто она хотела потратить на погашение ипотеки. После длительных поисков ее тело нашли в лесу. Позднее по делу об убийстве Ксении были задержаны трое подозреваемых.