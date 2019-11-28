Мать убитой Ксении Каторгиной рассказала, что сделает с машиной дочери

Мать убитой девушки рассказала, что следователей интересовала личность ее дочери. Женщину не посвятили в то, как продвигается расследование, поскольку эта информация считается тайной следствия. Известно, что по делу было проведено несколько экспертиз. Автомобиль свердловчанки является вещдоком и его еще обследуют. Мать Ксении рассказала, что после того, как машину вернут, она будет продана. Деньги от продажи машины она намерена потратить на ремонт квартиры Ксении или отложить до совершеннолетия дочери убитой.