Разметка на пешеходных переходах в Нижнем Тагиле перестанет быть скользкой

Этот вопрос обсудили в рамках координационного совета по делам инвалидов. Ранее на скользкие пешеходники жаловались тагильчане с ОВЗ. С этого года дорожные службы применяют для разметки более совершенные материалы.

Кроме того, на совещании обсудили работу по организации безбарьерной среды на дорогах. По словам заместителя начальника управления городским хозяйством Михаила Сёмина, все отремонтированные в 2019 году отвечают требованиям комфортного передвижения для инвалидов:

Оборудованы остановочно-посадочные платформы, занижен уровень бортовых камней, установлены знаки, нанесена разметка. Замечания, выявленные в процессе эксплуатации, будут устранены подрядчиками в 2020 году.

Председатель Дзержинской районной организации Всероссийского общества инвалидов Игорь Постоногов отметил, что ещё одной проблемой для людей с ограниченными возможностями являются неправильно оборудованные парковки.