В Алтайском микрорайоне Нижнего Тагила построят новую церковь

28 ноября депутаты Нижнетагильской городской думы одобрили изменения в правила землепользования и застройки касательно земельного участка под строительство. В Епархии идет обсуждение проекта нового храма. Храм по задумке будет небольшим и будет рассчитан на жителей ближайших домов и по их просьбе. К декабрю Епархия планирует также определиться с настоятелем.