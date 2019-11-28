В Алтайском микрорайоне Нижнего Тагила построят новую церковь
Сегодня, 15:32ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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РПЦ планирует строительство в Алтайском микрорайоне Нижнего Тагила нового храма в честь святителя Тихона, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
28 ноября депутаты Нижнетагильской городской думы одобрили изменения в правила землепользования и застройки касательно земельного участка под строительство. В Епархии идет обсуждение проекта нового храма. Храм по задумке будет небольшим и будет рассчитан на жителей ближайших домов и по их просьбе. К декабрю Епархия планирует также определиться с настоятелем.
Верующие жители обратились к нам с просьбой хотя бы о небольшом храме, поскольку ближайшие храмы очень далеко, и не каждый имеет возможность посещать богослужения,рассказали в Епархии.
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