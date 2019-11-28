В Екатеринбурге 11 пайщиков второй очереди «Бухты Квинс» смогут получить новое жилье

Инвестор начал сбор документов, которые позволят пайщикам второй очереди ЖК обменять недостроенные квартиры на готовое жилье.

К настоящему времени инвестор «Атомстройкомплекс» принял документы от шести пайщиков. Оставшихся пять человек пригласят для сдачи документов и подбора жилья в ближайшее время.

Первая очередь ЖК была сдана в 2018 году. Вторая очередь строительства не продвинулась дальше стадии котлована. Деньги в строительство вложили 11 человек.