В Екатеринбурге 11 пайщиков второй очереди «Бухты Квинс» смогут получить новое жилье
Сегодня, 20:09ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
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В Екатеринбурге начался прием документов у пайщиков второй очереди ЖК «Бухты Квинс» для обмена паев на аналогичное жилье, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
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Инвестор начал сбор документов, которые позволят пайщикам второй очереди ЖК обменять недостроенные квартиры на готовое жилье.
К настоящему времени инвестор «Атомстройкомплекс» принял документы от шести пайщиков. Оставшихся пять человек пригласят для сдачи документов и подбора жилья в ближайшее время.
Первая очередь ЖК была сдана в 2018 году. Вторая очередь строительства не продвинулась дальше стадии котлована. Деньги в строительство вложили 11 человек.
Напомним, что по факту хищения денег пайщиков ЖК «Бухта Квинс» было возбуждено уголовное дело против руководителей ЖСК: барда Александра Новикова, Михаила Шилиманова и Ларисы Ассоновой.
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