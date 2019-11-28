В Екатеринбурге за попытку свержения власти судят лидера террористической организации

Мужчина был задержан вместе с сообщниками в Казани 11 октября 2018 года. Его уголовное дело выделено в отдельное производство, так как Низамов считается лидером «Хизб ут-Тахрир» в России.

Его обвиняют в подготовке к насильственному захвату власти. По версии следователей ФСБ, Низамов по приказу зарубежных кураторов управлял антиконституционной деятельностью, которая основывается на создании «всемирного халифата» и направлена на свержение власти террористическими методами.