На Урале полиция и ОМОН проверили бары и рестораны на соблюдение указа губернатора

В данном микрорайоне расположено несколько заведений и, в рамках оперативного мероприятия «Улица», сотрудники правоохранительных органов и ОМОН проверяли наличие в заведениях несовершеннолетних, сообщил Е1 глава пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.
Также сотрудники МВД проверяли, как соблюдается указ губернатора о запрете работы общепита и развлекательных заведений с 23.00 до 06.00 часов, и выявляли какие-либо нарушения закона.
Никаких нарушений в ходе рейда не выявлено, однако оперативные мероприятия «Улица» будут продолжаться в рамках плана,отметил полковник Горелых.
Напомним, в ночь с 23 на 24 ноября в Екатеринбурге сотрудники полиции и ОМОНа задержали угонщиков квадроцикла.