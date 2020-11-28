На Урале полиция и ОМОН проверили бары и рестораны на соблюдение указа губернатора

На Урале полиция и ОМОН проверили бары и рестораны на соблюдение указа губернатора

Сегодня, 11:25ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге, 27 ноября, вечером, полицейские и ОМОН посетили несколько баров и ресторанов на улице Малышева. Отдыхающих просили выйти на улицу и показать документы.

В данном микрорайоне расположено несколько заведений и, в рамках оперативного мероприятия «Улица», сотрудники правоохранительных органов и ОМОН проверяли наличие в заведениях несовершеннолетних, сообщил Е1 глава пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.

Также сотрудники МВД проверяли, как соблюдается указ губернатора о запрете работы общепита и развлекательных заведений с 23.00 до 06.00 часов, и выявляли какие-либо нарушения закона.

Никаких нарушений в ходе рейда не выявлено, однако оперативные мероприятия «Улица» будут продолжаться в рамках плана,отметил полковник Горелых.

Напомним, в ночь с 23 на 24 ноября в Екатеринбурге сотрудники полиции и ОМОНа задержали угонщиков квадроцикла.

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