Убийство вице-мэра и нестрашный аутсорсинг. Итоги дня в Свердловской области

Правоохранители из МВД и сотрудники ОМОН проверили бары и рестораны Екатеринбурга на предмет соблюдения указов губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, направленные не борьбу с распространением коронавирусной инфекции. В рамках мероприятия «Улица» были проверены заведения общепита на улице Малышева. Выявлялось не присутствуют ли в кафе несовершеннолетние и соблюдается ли режим работы, в связи с запретом вести деятельность с 23.00 до 6.00. По результатам проведенной операции не выявлено нарушений.