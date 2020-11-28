Убийство вице-мэра и нестрашный аутсорсинг. Итоги дня в Свердловской области

Убийство вице-мэра и нестрашный аутсорсинг. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 20:30ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 28 ноября.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков отреагировал на протесты работников «скорой» в Нижнем Тагиле, которые начались после информации о переводе службы на аутсорсинг. По словам чиновника, работа СМП только улучшится, так как парк автомобилей обновится и повысится зарплата водителям. Кроме того, увольнения врачей не произойдет. Вице-губернатор отметил, что медики смогут заниматься своими прямыми обязанностями вместо ремонта автомобилей. Уточняется, что если работа аутсорсеров не устроит правительство, то вернут старую схему.

Правоохранители из МВД и сотрудники ОМОН проверили бары и рестораны Екатеринбурга на предмет соблюдения указов губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, направленные не борьбу с распространением коронавирусной инфекции. В рамках мероприятия «Улица» были проверены заведения общепита на улице Малышева. Выявлялось не присутствуют ли в кафе несовершеннолетние и соблюдается ли режим работы, в связи с запретом вести деятельность с 23.00 до 6.00. По результатам проведенной операции не выявлено нарушений.

В Свердловской области застрелили заместителя мэра Новоуральска. Инцидент произошел на охоте в Алапаевском районе 28 ноября. По последней информации, замглавы был убит по неосторожности своим другом. Из карабина был произведен выстрел ему в бедро, в результате чего 58-летний чиновник скончался от потери крови до приезда медиков. Следственным отделом СКР Алапаевска заведено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

27 ноября в Нижнем Тагиле школьницу сбил автомобиль «Лада Ларгус». Третьеклассница перебегала дорогу в неположенном месте. 37-летний водитель ранее не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. На момент ДТП он был трезв. Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Сообщается, что несовершеннолетняя возвращалась домой из школы в месте с другом. Они решили не идти до «зебры», а перебежать дорогу, чтобы сократить путь.

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