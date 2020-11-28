Замгубернатора Павел Креков ответил протестующим водителям тагильских «скорых»

Замгубернатора Павел Креков ответил протестующим водителям тагильских «скорых»

Сегодня, 15:22ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Замгубернатора Свердловской области Павел Креков прокомментировал ситуацию с сотрудниками скорой медицинской помощи, которые выступили с протестом против аутсорсинга в Нижнем Тагиле.

Передача автопарка на аутсорсинг приведет к улучшению станции скорой помощи как медицинского учреждения и не повлечет увольнение врачей, отметил замгубернатора.

Уровень оплаты труда водителей не только не снижается, но и несколько повышается, парк автомобилей обновляется,рассказал изданию URA.RU Павел Креков.

За счет аутсорсинга медики перестанут обсуживать автомобили и начнут заниматься лишь прямыми обязанностями. Специалисты готовы обсудить любые вопросы, которые зададут врачи Нижнего Тагила, сказал Креков.

Но я объективно не могу понять, в каком месте здесь зарыта опасная собака,в завершение отметил замгубернатора.

Власти готовы разорвать контракт с аутсорсерами и вернуть старую систему в случае, если работа будет выполнена недоброкачественно.

Напомним, вчера стало известно, что сотрудники скорой медицинской помощи Нижнего Тагила записали видео, в котором высказались против аутсорсинга и попросили граждан поддержать их.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
скорая помощьПавел КрековНижний Тагилаутсорсинг
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы