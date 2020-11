Замгубернатора Павел Креков ответил протестующим водителям тагильских «скорых»

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков прокомментировал ситуацию с сотрудниками скорой медицинской помощи, которые выступили с протестом против аутсорсинга в Нижнем Тагиле.

Передача автопарка на аутсорсинг приведет к улучшению станции скорой помощи как медицинского учреждения и не повлечет увольнение врачей, отметил замгубернатора. Уровень оплаты труда водителей не только не снижается, но и несколько повышается, парк автомобилей обновляется,рассказал изданию URA.RU Павел Креков. За счет аутсорсинга медики перестанут обсуживать автомобили и начнут заниматься лишь прямыми обязанностями. Специалисты готовы обсудить любые вопросы, которые зададут врачи Нижнего Тагила, сказал Креков. Но я объективно не могу понять, в каком месте здесь зарыта опасная собака,в завершение отметил замгубернатора. Власти готовы разорвать контракт с аутсорсерами и вернуть старую систему в случае, если работа будет выполнена недоброкачественно. Напомним, вчера стало известно, что сотрудники скорой медицинской помощи Нижнего Тагила записали видео, в котором высказались против аутсорсинга и попросили граждан поддержать их. «Мы все против аутсорсинга»: скорая помощь Нижнего Тагила выступила с протестами

