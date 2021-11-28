Пропавший три месяца назад тагильчан Иван Беляев найден в Екатеринбурге

Как выяснилось, Иван, который страдает от зависимости к алкоголю, нашелся 27 ноября в реабилитационном центре, пишет Е1 со ссылкой знакомый с ситуацией источник в силовых структурах. Мужчина сам раскрыл свое местоположение, когда из соцсетей узнал, что его разыскивают.
Ранее по факту исчезновения тагильчанина было заведено уголовное дело по статье «Убийство».
Напомним, в конце лета Иван уехал по делам, после чего позвонил своей беременной сожительнице и сказал, что возвращается, но дома он так и не появился.