QR-пикет, гибель из-за скрутки и «Лесорубы» на льду - делимся итогами дня на Урале

Самокрутка стала причиной гибели двух пенсионеров, а пропавший тагильчанин нашелся живым в реабилитационном центре
Утром 28 ноября пожилая пара умерла в результате пожара на Самолетной в Екатеринбурге. По словам Валерия Горелых, причиной смерти пенсионеров стала неправильная скрутка самодельной электропроводки. Около пяти утра из здания из-за сильного задымления спасатели эвакуировали 10 человек, в том числе двух детей.
В доме на Старой Сортировке, к счастью, во время пожара никто не пострадал. Возгорание началось на балконе седьмого этажа — 15 екатеринбуржцев самостоятельно эвакуировались до приезда пожарного расчёта.
27-летний пропавший без вести Иван Беляев из Нижнего Тагила был найден живым — мужчина увидел в СМИ сообщения о своей пропаже, поэтому вышел на связь со своими родными. Оказалось, что тагильчанин находится в реабилитационном центре, где борется с алкогольной зависимостью.
Очередной QR-пикет прошел в Екатеринбурге, при этом количество вновь заболевших на 65% выше суточного прироста выздоровевших
Противники введения QR-кодов вышли на митинг возле КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Около сотни человек стоят с транспарантами, на которых были написаны разлычные тексты от «электронное рабство» до «спасибо за принудительную вакцинацию».
716 случаев коронавируса подтвердилось в Свердловской области за последние сутки. При этом еще 32 свердловчанина с подтвержденным COVID-19 скончались от инфекции на 28 ноября. Суточный прирост выздоровевших жителей Свердловской области составил 467 случаев.
Тагильская фигуристка стала финалисткой Гран-при, а хоккейная команда «Лесоруб» провела первую игру на домашнем льду
Тагильчанка Майя Хромых стала финалисткой серии Гран-при — девушка оценила свое выступление на «четверку», набрав набрала 154.97 балла за произвольную программу и в сумме — 219.69 балла. В итоге на соревнованиях в Сочи Майя стала третьей.
Хоккейным болельщикам из Нижнего Тагила представили рестайлинг любимого спорта — 27 и 28 ноября тагильский «Лесоруб» сразилась с челябинской командой. По итогам двух матчей тагильчане проиграли. По словам организаторов матча, проигрыш нашей команды сильным противникам их челябинского «политеха» обусловлен подготовкой и уровнем команды соперников — большинство хоккеистов Южного Урала играют в ХК «Трактор» уровня КХЛ. В первый и второй день на матч пришло больше тысячи человек — из-за пандемии количество болельщиков во дворце Ледового спорта было ограничено.
И напоследок — в Екатеринбург приедет сам Дед Мороз из Великого Устюга. Волшебника ждут 13 декабря на Железнодорожном вокзале. Всего в планах у дедушки посетить 36 городов России.