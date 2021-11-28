QR-пикет, гибель из-за скрутки и «Лесорубы» на льду - делимся итогами дня на Урале

Хоккейным болельщикам из Нижнего Тагила представили рестайлинг любимого спорта — 27 и 28 ноября тагильский «Лесоруб» сразилась с челябинской командой. По итогам двух матчей тагильчане проиграли. По словам организаторов матча, проигрыш нашей команды сильным противникам их челябинского «политеха» обусловлен подготовкой и уровнем команды соперников — большинство хоккеистов Южного Урала играют в ХК «Трактор» уровня КХЛ. В первый и второй день на матч пришло больше тысячи человек — из-за пандемии количество болельщиков во дворце Ледового спорта было ограничено.