Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Свердловской области

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Свердловской области
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Свердловской области
Сегодня, 17:43ОбществоФото: 1MI
На территории Среднего Урала 29 ноября местами прогнозируется сильный ветер, порывы которого будут достигать до 18 метров в секунду.

В связи с непогодой уральцам рекомендуется не пренебрегать мерами безопасности. Если вы находитесь дома, следует закрывать окна, отключить электрические приборы, газ, а также перекрыть воду, сообщает региональное ГУ МЧС России.

На улице спасатели советуют держаться подальше от неустойчивых конструкций, а автолюбителям не стоит совершать резких маневров и сохранять внимательность. Также рекомендуемся не ставить машины около деревьев и щитов с рекламой.

Напомним, 1 и 2 декабря в Нижнем Тагиле потеплеет до плюсовых температур.

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Свердловская областьштормовое предупреждениеУралсильный ветер
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