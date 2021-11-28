Тагильчанок с Днем матери поздравил глава города Владислав Пинаев

Мэр Нижнего Тагила подчеркнул, что слова «мама» у каждого вызывает сильные эмоции и чувства, а встречи с ними всегда придают новых сил.
Глава Нижнего Тагила поделился, что в городе очень много женщин стали мамами не только родным, но и приемным детям. И счастливые лица этих ребят становятся лучшей благодарностью для этих тагильчанок.
Пока наши мамы с нами — мы остаемся детьми! подытожил градоначальник.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что поддержка семьи, материнства и детства является важнейшим приоритетом демографической политики России. С этой целью в регионе реализуются различные меры социальной поддержки.
Напомним, в ежегодном конкурсе семья года в Свердловской области в этом году победила семья Волгиных из Нижней Салды.