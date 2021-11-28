Тагильчанок с Днем матери поздравил глава города Владислав Пинаев

Тагильчанок с Днем матери поздравил глава города Владислав Пинаев
Тагильчанок с Днем матери поздравил глава города Владислав Пинаев
Сегодня, 13:47ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Всех мам Нижнего Тагила с праздником поздравил глава муниципалитета Владислав Пинаев. Губернатор Евгений Куйвашев в свою очередь пожелал жительницам Свердловской области благополучия, мира и добра в семье.

Мэр Нижнего Тагила подчеркнул, что слова «мама» у каждого вызывает сильные эмоции и чувства, а встречи с ними всегда придают новых сил.

Глава Нижнего Тагила поделился, что в городе очень много женщин стали мамами не только родным, но и приемным детям. И счастливые лица этих ребят становятся лучшей благодарностью для этих тагильчанок.

Пока наши мамы с нами — мы остаемся детьми! подытожил градоначальник.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что поддержка семьи, материнства и детства является важнейшим приоритетом демографической политики России. С этой целью в регионе реализуются различные меры социальной поддержки.

Напомним, в ежегодном конкурсе семья года в Свердловской области в этом году победила семья Волгиных из Нижней Салды.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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