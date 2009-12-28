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Администрация г.Нижний Тагил объявила конкурс на должность начальника управления здравоохранения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Администрация г.Нижний Тагил объявила конкурс на должность начальника управления здравоохранения

28 декабря 2009, 16:58ОбществоArtem
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