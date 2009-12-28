Администрация г.Нижний Тагил объявила конкурс на должность начальника управления здравоохранения
28 декабря 2009, 16:58ОбществоArtem
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Одно из обязательных условий для кандидата - наличие стажа муниципальной или государственной службы не менее четырех лет, либо стажа работы по специальности не менее пяти лет.
Документы на конкурс можно предоставлять до 14 января включительно. Подробная информация размещена на официальном сайте Нижнего Тагила www.ntagil.org в разделе "Администрация города / Муниципальная служба".
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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