Похоронены 7 жертв взрыва на шахте «Естюнинская»

Как рассказал нам начальник информационно-аналитического управления муниципалитета Геннадий Колбин, тела Владимира Агапитова и Николая Шестакова пока остаются в Екатеринбурге. После проведения генетической экспертизы их перевезут в Нижний Тагил и предадут земле. Всего при взрыве в шахте погибли 9 человек. Трое похоронены в пятницу. Еще четверо – в субботу.