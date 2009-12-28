Похоронены 7 жертв взрыва на шахте «Естюнинская»
28 декабря 2009, 17:11ОбществоArtem
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Как ожидается, сегодня или завтра будет завершена генетическая экспертиза тел двух погибших горняков шахты «Естюнинская».
Как рассказал нам начальник информационно-аналитического управления муниципалитета Геннадий Колбин, тела Владимира Агапитова и Николая Шестакова пока остаются в Екатеринбурге. После проведения генетической экспертизы их перевезут в Нижний Тагил и предадут земле. Всего при взрыве в шахте погибли 9 человек. Трое похоронены в пятницу. Еще четверо – в субботу.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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