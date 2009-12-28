В г. Нижний Тагил главная ёлка откроется конкурсом ледовых скульптур
28 декабря 2009, 16:42ОбществоArtem
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Участвовать в нём будут студенты худграфа пегагогической академии и уральского училища прикладных искусств.
Уже сегодня на театральной площади появятся 6 основ под фигуры. А завтра участники конкурса сделают из них скульптуры на свободную тему. Победителей конкурса наградят на открытии городской ёлки 30-го декабря. По традиции, перед открытием ледового городка, в 16 часов состоится парад Дедов Морозов и снегурочек. Около 200-от новогодних персонажей пройдут по проспекту Мира, а затем по улице Строителей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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