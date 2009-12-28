Золотыми и красными шарами украшают жители г. Нижний Тагил елки в этом году

Добавлю, что сегодня новогодней атрибутикой торгуют около 50-ти специализированных отделов тагильских магазинов, отметила начальник отдела торговли управления по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Галина Веверица. Тем, кто хочет порадовать детей сладкими подарками, в этом году нижнетагильские магазины предлагают широкий выбор. В зависимости от упаковки и наполнения подарки стоят от 50-ти до 500 рублей. Между тем, специалисты Роспотребнадзора проверили качество сладких подарков и фигурного шоколада. По данным главного специалиста-эксперта нижнетагильского отделения управления Роспотребнадзора по Свердловской области Елены Стариковой, нарушения были выявлены только на рынках. Из продажи били изъяты сладкие подарки и фигурный шоколад, на которые продавцы не могли предоставить сертификаты качества. А некоторые шоколадки не были снабжены маркировкой со сроком годности.