45 семей Нижнего Тагила сегодня празднуют новоселье

Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева вручила им ключи от квартир в новом доме по улице Юности. Жильё получили 30 очередников и 15 тагильчан, переселяемых из аварийного жилья. Как отметили в пресс-службе администрации города, с начала года в рамках реализации федеральных, областных и муниципальных программ в Нижнем Тагиле жильем обеспечено 656 семей. В их числе 46 детей-сирот, 35 ветеранов Великой Отечественной войны. 380 семей переехали в новые квартиры из аварийных домов. 22 молодые семьи получили социальные выплаты для приобретения квартир.