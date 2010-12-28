45 семей Нижнего Тагила сегодня празднуют новоселье
28 декабря 2010, 16:59ОбществоАнка
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45 тагильских семей сегодня отпраздновали новоселье.
Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева вручила им ключи от квартир в новом доме по улице Юности. Жильё получили 30 очередников и 15 тагильчан, переселяемых из аварийного жилья. Как отметили в пресс-службе администрации города, с начала года в рамках реализации федеральных, областных и муниципальных программ в Нижнем Тагиле жильем обеспечено 656 семей. В их числе 46 детей-сирот, 35 ветеранов Великой Отечественной войны. 380 семей переехали в новые квартиры из аварийных домов. 22 молодые семьи получили социальные выплаты для приобретения квартир.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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