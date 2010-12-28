Инцидент с травматическим пистолетом произошел вчера в магазине на Ленина в Нижнем Тагиле

Выстрел был в воздух – для устрашения, но поскольку оружие находилось в опасной близости от нападавшего, ему опалило лицо и обожгло глаза. От госпитализации визитер отказался. А у стрелка была лицензия на эту травматику. Сейчас милиционерам предстоит детально разобраться в этой истории. Как рассказали в пресс-службе УВД Нижнего Тагила, после проверки будет дана квалификация этому происшествию, и тогда примут решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении. В частности, предстоит решить имела ли место в этом инциденте допустимая самооборона или это было хулиганство.