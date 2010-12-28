К 43 домам на Старой Вагонке в Нижнем Тагиле подведен газопровод
Это было главной задачей на этот год для ТОС «Старая Вагонка», объединяющему жителей 72 домов микрорайона.
Газификация микрорайона жителям была нужна, чтобы отказаться от централизованного теплоснабжения. Замена тепло- и электроснабжения на газовое отопление существенно сэкономит бюджет каждой семьи. Газовое отопление в 5 раз дешевле электроотопления и в 2 раза дешевле централизованного теплоснабжения. На строительство газопровода ТОСу удалось привлечь из бюджета города 863 тысячи рублей. Еще 1 миллион 600 тысяч собрали жители.
На сегодня газопровод подведен к 43 домам, из них в 24 дома газ уже пришел, что позволило повысить комфортность проживания. На будущий год жильцы «Старой Вагонки» запланировали привести в порядок дороги в микрорайоне, упорядочить сбор и вывоз мусора, оборудовать канализацией дома, где ее еще нет, отмечает городской портал ntagil.org.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM