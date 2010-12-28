К 43 домам на Старой Вагонке в Нижнем Тагиле подведен газопровод

Газификация микрорайона жителям была нужна, чтобы отказаться от централизованного теплоснабжения. Замена тепло- и электроснабжения на газовое отопление существенно сэкономит бюджет каждой семьи. Газовое отопление в 5 раз дешевле электроотопления и в 2 раза дешевле централизованного теплоснабжения. На строительство газопровода ТОСу удалось привлечь из бюджета города 863 тысячи рублей. Еще 1 миллион 600 тысяч собрали жители.

На сегодня газопровод подведен к 43 домам, из них в 24 дома газ уже пришел, что позволило повысить комфортность проживания. На будущий год жильцы «Старой Вагонки» запланировали привести в порядок дороги в микрорайоне, упорядочить сбор и вывоз мусора, оборудовать канализацией дома, где ее еще нет, отмечает городской портал ntagil.org.