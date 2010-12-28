На сто малышей больше родилось в этом году в Нижнем Тагиле

Об этом в новогоднем поздравлении рассказала глава города Валентина Исаева. Она также отметила, что рождаемость будет повышаться и в дальнейшем. По мнению Валентины Исаевой, важную роль в повышении рождаемости сыграло открытие Перинатального центра. Кстати, накануне там появился на свет тысячный малыш.